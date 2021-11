Łososina Dolna. Trzy osoby nie żyją w zderzeniu samochodu ciężarowego z samochodem dostawczym [ZDJĘCIA] Janusz Bobrek

We wtorek 2 listopada około godz. 17 doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 75 na odcinku Nowy Sącz – Brzesko. W Łososinie Dolnej zderzyły się ze sobą dwa auta: dostawcze i ciężarowe. Na miejscu śmierć poniosły dwie osoby, a jedna poszkodowana została przewieziona do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować jej życia. Na miejscu pracowała straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. Droga była całkowicie zablokowana.