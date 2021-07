Magic Night, czyli nocna zabawa w Energylandii. Tropikalna impreza na plaży w Parku Rozrywki w Zatorze w sobotę 17.07 [ZDJĘCIA] OPRAC.: Sławomir Bromboszcz

W sobotę (17 lipca) odbędzie się pierwsza tegoroczna impreza z cyklu Magic Night w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Wydarzenie to odbywać się będzie cyklicznie, w każdą sobotę, aż do 21 sierpnia. Magic Night to wydarzenie pełne dobrej zabawy, muzyki, tańca i klimatu, którego nie da się zapomnieć. AKTUALIZACJA