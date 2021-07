Małopolska. Bohaterowie w policyjnych mundurach zostali wyróżnienia za ratowanie ludzkiego życia [ZDJĘCIA]

– Bardzo Wam dziękuję za to, co robicie. Dbacie o honor służby, honor funkcjonariusza – powiedział minister Mariusz Kamiński do policjantów, którzy odebrali odznaki im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Odznaka, której patronem jest Andrzej Struj, jest dedykowana niezwykłym funkcjonariuszom, którzy poza służbą podejmują działania w obronie życia, zdrowia i mienia naszych obywateli oraz tym, którzy w trakcie służby ratują ludzkie życie, narażając własne – podkreślił minister Mariusz Kamiński. To postępowanie zgodne z rotą przysięgi. Ale to wymaga odwagi, hartu ducha, gotowości do poświęcenia. Wiem, jak wiele ryzykowaliście dla innych ludzi, dla naszych obywateli. Jestem pod ogromnym wrażeniem – dodał szef MSWiA.