Małopolska. Służby meldują gotowość do zimowych działań, w tym niestandardowych

Jak podkreślił wojewoda, współpraca niezwykle istotna będzie w kwestii dostaw tlenu do szpitali. Wraz z rozpędzającą się kolejną fala pandemii rośnie przecież liczba pacjentów, którzy go potrzebują.

Na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mówiono m.in. o konieczności zapewnienia przejezdności dróg. Zarządcy dróg potwierdzają przygotowanie sprzętowe, jak i osobowe do wzmożonych działań związanych z warunkami zimowymi. Zarządca dróg krajowych potwierdza, że w pełnej gotowości od 1 listopada jest 205 jednostek sprzętu (m.in. 149 posypywarek opłużonych, 5 pługów wirnikowych czy 44 jednostki do odśnieżania chodników). Na odcinkach najbardziej narażonych na zawiewanie śniegu w terminie do 30 listopada zostaną ustawione zasłony przeciwśnieżne. Obejmują one odcinki dróg o łącznej długości 14,8 km.

Elementem zapewnienia zimowego utrzymania dróg krajowych jest system monitoringu meteorologicznego w postaci zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych województwa małopolskiego m.in. 63 stacji meteorologicznych i 134 punktów kamerowych. Małopolski Urząd Wojewódzki przypomina, że każdy z użytkowników dróg może na stronie internetowej GDDKiA sprawdzić, jakie warunki panują na obszarze, przez który planuje przejechać. Umożliwiają to zlokalizowane w ciągach dróg krajowych kamery oraz stacje meteorologiczne. Dostęp do tych informacji można uzyskać poprzez stronę internetową www.gov.pl/web/gddkia w zakładce „Serwis mapowy GDDKiA”.