Małopolska. Znaczny spadek zajętych łóżek covidowych. Szpitale zaczynają odmrażać normalną działalność

To, że trzecia fala opada, widać także po statystykach zakażeń. Minionej doby w całej Polsce SARS-CoV-2 potwierdzono u 3451 osób, z czego 326 z nich to mieszkańcy Małopolski. To najniższa liczba od połowy lutego. Należy jednak pamiętać, że w poniedziałki, ze względu na mniejszą liczbę wykonywanych testów w weekend, dane dotyczące nowych przypadków zazwyczaj są niższe niż w inne dni tygodnia. Dla porównania np. tydzień temu w poniedziałek MZ raportowało o 7 283 nowych i potwierdzonych przypadkach w kraju (671 w Małopolsce). W poniedziałek z powodu koronawirusa zmarły 22 osoby, sześć z tych osób to mieszańcy naszego województwa.