Małopolski Wyścig Górski. Michal Schlegel przypomniał się polskim kibicom

Tego wyścigu nie wygrywa nigdy przypadkowy kolarz, ale bardzo mocny góral. Bo na 400-kilometrowej trasie, jaką zawodnicy mieli do pokonania przez trzy dni (plus czwartkowa „czasówka”) było ponad 6500 m przewyższenia. Było gdzie stracić, ale też i zyskać sekundy. Ale i tak wszystko rozstrzygnął ostatni podjazd.

I udało mu się! Schlegel to znany w Polsce kolarz. 26-latek w latach 2017 – 2018 przywdziewał koszulkę CCC Sprandi Polkowice. W 2017 r. startował w Giro d’Italia, kończąc go na 45. miejscu. Triumf w MWG to jego najlepsze osiągnięcie w karierze.

Zgodnie z oczekiwaniami, zanim doszło do finałowej wspinaczki, próbowali swych sił „harcownicy”. Grupka kolarzy uciekała, 12 zawodników miało blisko 1,5-minutową przewagę nad peletonem. Ale to było zbyt mało, by myśleć o powodzeniu. Grupie ta akcja była na rękę, zwłaszcza teamowi lidera, bo nie trzeba było gonić najgroźniejszych konkurentów. Zanim zaczął się finałowy podjazd ucieczka została skasowana. Na trzy kilometry przed metą zaatakował Ukrainiec Anatolij Budiak, ten, który wygrał prolog w Krakowie, też pod górę. Lider i wicelider byli 20 s za nim na kilometr przed metą. Ukrainiec wytrzymał tempo do końca i pierwszy minął linie mety. Liderujący Schlegel nie stracił jednak za wiele i utrzymał prowadzenie w wyścigu. Był pierwszy na górze Chełm (w piątek) i to wystarczyło, by triumfował w MWG.