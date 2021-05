Matematyka. Matura na poziomie rozszerzonym. "Bardzo trudna" matura z matematyki (Odpowiedzi, Rozwiązania) 12.05.21

- Ta matura była zdecydowanie inna od poprzednich, dosyć trudna. I... dziwna, bo były na niej zarówno zadania łatwe, oczywiste, a z drugiej strony niektóre zadania były bardzo wymagające - mówi nam Karol Haluch z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie. - Dobrym przykładem na zadania łatwe jest np. zadanie kodowane z granic albo zadanie z parametrem. A ciężkie było np. zadanie 14 z wykresem, gdzie trzeba było obliczyć pole trójkąta w zależności od parametru m. A ten parametr to współrzędna iksowa dla punktu c, który należał do paraboli podanej w zadaniu. Liczenia z tym było bardzo dużo - opowiada.

Wielu maturzystów zaskoczyło to, że nie było na tegorocznym egzaminie ani jednego zadania z ciągów. - A z kolei było: jedno zadanie stricte z geometrii, dwa – nawiązujące do geometrii analitycznej i jedno ze stereometrii, zadanie optymalizacyjne z brył, i jeszcze był dowód geometryczny - wymienia Karol.

Julia Grzybowska z VI LO w Krakowie ocenia, że zadania na tegorocznej maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym były nieschematyczne. - Zaskoczyły mnie te pytania. Dwóch zadań nie dokończyłam i to nie z powodu braku czasu, tylko po prostu nie wiedziałam, jak je dokończyć, doszłam do ślepego zaułka i nie miałam pomysłu, co dalej - relacjonowała nam maturzystka. Planuje studiować ekonomię, a w naborze na te studia właśnie wynik z egzaminu z matematyki jest najważniejszy, dlatego Julia do nauki matematyki przywiązywała największą wagę.