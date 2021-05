Matura 2021 geografia rozszerzona. "Matura z geografii na rozszerzonym poziomie była łatwiejsza". Opublikujemy arkusz z zadaniami 13.05.21

Według informacji z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, geografia zajmuje 5. miejsce pośród najchętniej wybieranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym przez tegorocznych maturzystów w Małopolsce. Te najpopularniejsze przedmioty to kolejno:

Jeśli chodzi o zadania, w których należało wykonać obliczenia, Maciej wspomina to, w którym pojawiło się górowanie Słońca.

Geografia należy do tych egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, które były najchętniej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2021 r.). Chęć zdawania geografii w całej Polsce zadeklarowało prawie 53,9 tys. osób, co stanowi 19,9 proc. absolwentów z 2021 roku.

W czwartek kolejne egzaminy nieobowiązkowe, dla chętnych. Rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym. Natomiast po południu odbędą się egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych absolwentów w całej Polsce egzaminy na poziomie rozszerzonym to:

język angielski - 158 412 osób (tj. 58,5 proc. absolwentów 2021 r.)

matematyka - 74 603 osoby (27,5 proc.)

język polski - 57 758 osób (21,3 proc.)

geografia - 53 884 osoby (19,9 proc.)

biologia - 44 264 osoby (16,3 proc.)

chemia - 25 816 osób (9,5 proc.)

fizyka - 19 883 osoby (7,3 proc.)

historia - 17 982 osoby (6,6 proc.)

wiedza o społeczeństwie - 15 817 osób (5,8 proc.)

informatyka - 9 086 osób (3,4 proc.)

język niemiecki - 5 030 osób (1,9 proc.)

historia sztuki - 3 389 osób (1,3 proc.).

Przypomnijmy, że w Małopolsce matury zdaje w tym roku ok. 25,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, z tego w samym Krakowie - ok. 8,2 tys. Osób piszących matury po raz kolejny - by poprawić wyniki z poprzednich lat - jest w naszym województwie 6,5 tys., z czego prawie 2,5 tys. w Krakowie.