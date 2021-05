Matura 2021. Matematyka na poziomie rozszerzonym 11.05.21

Część absolwentów liceów i techników już skończyła zdawać maturę i ma wakacje, ponieważ podeszli w minionych dniach do wcześniej odbywających się egzaminów np. z filozofii czy języka polskiego, które dla nich mogą być przepustką na wymarzone studia. Natomiast osoby, które potrzebują wyniku z egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, będą się głowić nad swoimi arkuszami od godz. 9 rano we wtorek. Na rozwiązanie kilkunastu zadań będą mieć trzy godziny.

Dla przypomnienia: maturę rozszerzoną z matematyki piszą co roku tylko uczniowie, którzy zadeklarowali chęć zdawania tego przedmiotu. Dla wszystkich obowiązkowa jest jedynie matura z matematyki na poziomie podstawowym. Co więcej, w tym roku - z racji tego, że matury poprzedził długi okres zdalnego nauczania, w ogóle nie jest obowiązkowe zdawanie jakiegokolwiek egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu. Jednak nie brak zdających takie egzaminy, ponieważ wyniki z nich są wymagane w rekrutacji na określone kierunki studiów.

Egzaminy maturalne w potrwają jeszcze do 20 maja. W Małopolsce matury zdaje w tym roku ok. 25,8 tys. tegorocznych absolwentów, z tego w samym Krakowie - ok. 8,2 tys. Osób piszących matury po raz kolejny - by poprawić wyniki z poprzednich lat - jest w naszym województwie 6,5 tys., z czego prawie 2,5 tys. w Krakowie.

A oto harmonogram matur do końca tego tygodnia:

wtorek (11 maja)

godz. 9 matematyka (poziom rozszerzony)

wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

środa (12 maja)