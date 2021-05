Matura - kiedy się zaczyna? Harmonogram egzaminów maturalnych 2021. Matura coraz bliżej! 5.05.2021

Matura 2021 - kiedy odbywają się egzaminy?

Tegoroczna matura zaczyna się już niedługo - zaraz po weekendzie majowym. Na pierwszy ogień maturzyści będą musieli zmierzyć się z językiem polskim na poziomie podstawowym. Egzamin maturalny z polskiego odbędzie się 4 maja o godzinie 9:00. Tego samego dnia, ale o godz. 14:00 zostanie przeprowadzony egzamin na poziomie rozszerzonym z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Matury 2021 będą trwać do 20 maja. W tym roku matury odbywają się tylko w formie pisemnej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną matury ustne zostały odwołane. Mogą przystąpić do niego uczniowie, którzy chcą rekrutować się na studia do zagranicznej uczelni lub muszą spełnić warunki umowy międzynarodowej zawartej przez szkołę, do której uczęszczają.

Matura 2021 - termin dodatkowy i poprawkowy

Oprócz terminu właściwego w dniach 4-20 maja, przewidziany jest także termin dodatkowy matur dla tych, którzy z jakichś względów nie mogą do nich przystąpić w terminie właściwym. Matury dodatkowe zaczną się 1 czerwca i będą trwać do 16 czerwca.