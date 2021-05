Matura z biologii 2021: odpowiedzi i opracowanie zadań maturalnych z biologii na poziomie rozszerzonym 12.05.21

Matura matematyka 2021 rozszerzenie - odpowiedzi, rozwiązania, arkusz CKE. Zobacz czy dobrze rozwiązałeś zadania z matematyki rozszerzonej

We wtorek, 11 maja maturzyści zmagali się maturą z matematyki rozszerzonej. W arkuszach egzaminacyjnych na uczniów czekało 15 zadań. Od wielu zdających słyszymy, że nie udało im się rozwiązać wszystkich zadań, a co do pozostałych nie są pewni, czy dobrze je rozwiązali. Według opinii uczniów matura z matematyki na poziomie rozszerzonym okazała się bardzo ciężka. Wielu maturzystów zaskoczyło to, że nie było na tegorocznym egzaminie ani jednego zadania z ciągów. Pojawiło się jedno zadanie stricte z geometrii, dwa – nawiązujące do geometrii analitycznej i jedno ze stereometrii, zadanie optymalizacyjne z brył i dowód geometryczny. Poniżej opublikowaliśmy przykładowe odpowiedzi z matury z matematyki rozszerzonej 2021 i arkusz CKE.