Matura z polskiego 2021 - przecieki. Co będzie na maturze z j. polskiego i co koniecznie trzeba powtórzyć? Mamy kilka wskazówek! 22.04.21

Przecieki maturalne z polskiego - co warto powtórzyć? Co może się pojawić na maturze? Uważajcie na fałszywe strony!

Przecieki maturalne to coś, czego uczniowie skrycie poszukują, aby choć trochę rozeznać się w tegorocznej maturze i zniwelować stres. Uczulamy na fałszywe i podejrzane strony oferujące przecieki - często są one prowadzone przez oszustów czyhających na nasze pieniądze. My poniżej przedstawiamy przecieki, do których udało nam się samodzielnie dokopać na podstawie obserwacji i analiz arkuszy z poprzednich lat. Zobaczcie, co może się pojawić na maturze z polskiego!

Co będzie na maturze 2021? Przecieki z polskiego Dane o tegorocznych maturach są ściśle chronione - ciężko dokopać się do jakichkolwiek przecieków, które mogłyby pomóc uczniom rozeznać się w tym, czego mogą się spodziewać. W internecie z prędkością światła pojawiają się strony, które rzekomo oferują dostęp do arkuszy maturalnych lub obiecują przecieki w zamian na przykład za podanie danych lub wysłanie smsa. Absolutnie nie wierzcie w tego typu oferty i nie dajcie się nabrać! W sieci panoszy się mnóstwo oszustów, którzy chcą dorwać się do naszych kont bankowych i posuną się do wszystkiego, aby tylko osiągnąć cel. Nie dajcie się wykorzystać. Przecieki, które my posiadamy są wynikiem analiz arkuszy i zadań z poprzednich lat. Wiele zasad i tendencji jest powtarzalnych, zatem dzięki obserwacji zadań z ostatnich kilku lat można sprawdzić na przykład, jaka lektura może pojawić się na wypracowaniu. Zobaczcie niżej, co udało nam się znaleźć.

Matura z języka polskiego: przecieki, przewidywania, przygotowanie Co roku na maturze pojawiają się w arkuszach całkiem inne teksty, na podstawie których należy wykonać zadania. Często są to teksty nieznane, do których nie da się przygotować, ponieważ zazwyczaj nie omawia się ich na lekcjach. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z formułą matury - mimo że teksty są inne, zadania zwykle mają bardzo podobną treść i formę. Praktycznie zawsze pojawiają się zadania prawda/fałsz, gramatyczne (na przykład określenie funkcji zdania w tekście), uargumentowanie wypowiedzi, napisanie krótkiego streszczenia czy odpowiedź na pytanie na podstawie tekstu. Warto przerobić sobie kilka arkuszy z wcześniejszych lat, aby oswoić się z formą matury i przygotować się do tego, co nas czeka.

W poprzednich latach na egzaminach maturalnych pojawiły się następujące lektury:

Matura z polskiego 2020: „Wesele”, „Daremne”,

Matura z polskiego 2019: „Dziady”, cz. III, „Pan Tadeusz”, „Samotność”,

Matura z polskiego 2018: „Lalka”, „Noce i dnie”,

Matura z polskiego 2017: „Ziemia, planeta ludzi”, „Słyszę czas”,

Matura z polskiego 2016: „Dziady”, cz. IV, „Dałem słowo”,

Matura z polskiego 2015: „Lalka”, „Ta jedna sztuka”,

Matura z polskiego 2014: „Potop”, „Wesele”,

Matura z polskiego 2013: „Gloria victis”, „Mazowsze” i „Przedwiośnie”,

Matura z polskiego 2012: „Dziady”, „Lalka” i „Ludzie bezdomni” Jak widzicie, zarówno w 2012, 2015 jak i 2019 na maturze pojawiła "Lalka". Jest to jedna z tych lektur obowiązkowych, które szczególnie upodobali sobie eksperci układający maturę. Możliwe, że w tym roku "Lalka" nie pojawi się na maturze, ale mimo to warto powtórzyć sobie najważniejsze wątki i motywy - nawet jeśli "Lalka" nie będzie głównym tematem, pasuje do większości tematów wypracowań, które stanowią ostatnie zadanie w arkuszu.

Maturalne PEWNIAKI. Co warto powtórzyć? Jak się przygotować do matury z polskiego? W nauce do matury z polskiego najważniejsze jest powtórzenie sobie wszystkich lektur obowiązkowych, gdyż one na 100 procent pojawią się na maturze. Do absolutnie najważniejszych lektur, które trzeba znać, należą: „Bogurodzica”,

„Treny”, „Pieśni”, „Psalmy” – Jan Kochanowski,

„Dziady” cz. III – Adam Mickiewicz,

„Pan Tadeusz” – Adam Mickiewicz,

„Lalka” – Bolesław Prus,

„Wesele” – Stanisław Wyspiański,

„Ferdydurke” – Witold Gombrowicz,

Wybrane opowiadanie – Bruno Schulz Matura z języka polskiego nie należy do najłatwiejszych. Aby dobrze ją zdać, trzeba wykazać się dobrą znajomością wielu tekstów kultury, zarówno tych z poziomu podstawowego, jak również rozszerzonego. Żeby poradzić sobie z nią należycie, najlepiej przed egzaminem przypomnieć sobie najważniejsze teksty ze wszystkich lat nauki i obecne w nich wątki i motywy. Pod względem tekstów, które możemy wybrać jako przykłady w wypracowaniu, poziom rozszerzony jest nieco bardziej liberalny - warto odwołać się do lektur z listy obowiązkowych tekstów, jednakże dobrze widziane jest także opisanie dzieł, które niekoniecznie omawiane były na lekcjach, ale które dobrze pasują do podanej w zadaniu tematyki.

