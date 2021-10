Mężczyzna zasłabł za kierownicą. Samochód rozbił się na drodze pod Limanową

Przez Wilkowisko w gminie Jodłownik prowadzi jedna z najchętniej wykorzystywanych przez kierowców tras łączących Limanową z Krakowem. Właśnie stamtąd, kwadrans przed godziną dziesiątą rano we wtorek 26 paźżdziernika 2021 r.,, dotarł do służb ratowniczych sygnał o rozbitym w rowie samochodzie osobowym volvo XC60. Zgłaszający wypadek informował o kierowcy wciąż znajdującym się wewnątrz pojazdu.

Do akcji ratowniczej ruszyli druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Do Wilkowiska skierowane zostały także zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Na miejscu wypadku okazało się, że kierowca volvo nagle zasłabł i właśnie to doprowadziło do wypadnięcia auta z jezdni oraz jego rozbicia się w przydrożnym rowie.

Pechowy kierowca został przetransportowany do szpitala.