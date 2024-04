Mieszkańcy Chrzanowa i okolic oddawali odpady i odbierali kwiaty i muffinki. Nasza akcja była bardzo udana

Mimo niestabilnej aury, w sobotę już od rana na parkingu przy Maxie ustawiła się długa kolejka. Chętni na tą korzystną wymianę przynieśli ze sobą elektroodpady. – Głównie jest to drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny: stare czajniki, żelazka, suszarki, tostery, telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, monitory, kable. Zebraliśmy również sporo baterii – wymieniali nasi pomocnicy, którzy sprawnie odbierali od mieszkańców elektroodpady.

W czasie wydarzenia w Centrum Handlowym Max w Chrzanowie odbyła się bardzo pożyteczna wymiana: za niedziałający telefon i telewizor, małe sprzęty AGD, takie jak suszarki, blendery czy lokówki, wyczerpane baterie mieszkańcy Chrzanowa i okolic otrzymywali sadzonki kwiatów. Rozeszło się ponad tysiąc sadzonek! Jest to akcja, idealnie wpisująca się w edukacyjne cele Dnia Ziemi.

- Obsadzę sobie skarpę koło domu. Mam już kilka innych kolorów floksów, które z małej roślinki potrafią rozrosnąć się na kwiatowy dywan - cieszy się pani Kamila z Libiąża.

Kwiatek, to nie wszystko, co rozdawaliśmy. Każdy mógł poczęstować się muffinką od firmy Dan Cake, sponsora głównego. Były o smaku czekoladowym i stacitella. - Pycha - cieszył się siedmioletni Jasiu, który razem z dziadkiem przynieśli stary czajnik i niedziałającą lokówkę babci. - Taka wymiana, to ja rozumiem - śmiał się dziadek.

Drugi sponsor główny Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie zagwarantowała dla każdego dzieciaka komiks, malowanie i książeczkę o ekologii.

Dużą pomoc w organizacji akcji dostaliśmy też od panów z ochrony galerii. Dziękujemy.