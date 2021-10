Motocykl zderzył się samochodem na DK 52 w Choczni. Kolizja w Andrychowie. Ciężarna kobieta zabrana do szpitala Sławomir Bromboszcz

To nie było spokojne sobotnie popołudnie na drogach powiatu oświęcimskiego i wadowickiego. Do kolizji i wypadków doszło w Andrychowie, Choczni i Bulowicach. W jednym z nich ucierpiał motocyklista. Pogotowie zabrało także ciężarną kobietę do szpitala.