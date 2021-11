Na drodze pod Grybowem osobówka wpadła do rowu i wywróciła się kołami do góry Stanisław Śmierciak

O olbrzymim szczęściu może mówić kobieta, która wyszła niemal bez szwanku z wypadku, w którym prowadzone przez nią auto we wsi nieopodal Grybowa wpadło do przydrożnego rowu i wywróciło się kołami do góry.