Najmodniejsze fryzury na jesień oraz zimę 2022 wprost z wybiegów. Powrót do przeszłości, krótkie cięcia i naturalne kolory 14.10.22 oprac.: Anna Nowak

Jeśli myślimy o zmianie fryzury na nadchodzący sezon jesień-zima 2022, to właśnie nadszedł na to czas. Letnie dni powoli mijają, liście na drzewach zaczynają przybierać pomarańczowo-żółto-czerwone kolory. Wraz z porą roku zmienią się trendy fryzjerskie. W nadchodzących miesiącach stawiać będziemy na krótkie fryzury sprzed lat, które można stylizować na wiele sposób, np. polished bob, modern Diana bob, the sachel, angled lub shaggy lob i pixie, na którą zdecydowała się Emma Watson w najnowszej kampanii Prady. Jeśli chodzi o kolory, najmodniejsze będą naturalne odcienie blondu, jasny brąz oraz różne odmiany koloru rudego. Przejdź do galerii i zobacz inspiracje na najmodniejsze fryzury i cięcia na nadchodzącą jesień oraz zimę. Wiele inspiracji pochodzi z kont najsłynniejszych domów modowych świata.