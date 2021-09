Najmodniejsze fryzury na zimę 2021/2022. Gorące trendy i stylizacje, które już teraz zaczynają królować na Instagramie [ZDJĘCIA] oprac.: Anna Nowak

Tym razem styliści zabierają nas w podróż do lat 2000. Wraca bowiem moda na ówczesne cięcia, kolory, jak również dodatki do włosów. Będzie szalenie kolorowo, niedbale oraz po prostu wesoło. O fryzurach starannie robionych przez kilka godzin należy zapomnieć. Podczas tegorocznej zimy królować będzie naturalność i ekstrawagancja. Które fryzury będą najmodniejsze? Przejdź do galerii zdjęć i zobacz inspiracje z Instagrama.