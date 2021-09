Najtańsze działki budowlane pod Krakowem. Oferty działek w atrakcyjnych lokalizacjach. Niektóre za mniej niż 150 zł za m2! [ZDJĘCIA]

Najtańsze działki budowlane w Krakowie i okolicach. Atrakcyjne działki w atrakcyjnych cenach

W najdroższym województwie cena działki budowlanej za metr kwadratowy wynosi ok. 850 zł. W Krakowie i Małopolsce za działkę pod budowę należy natomiast zapłacić 200 zł mniej - działki chodzą po ok. 611 zł/mkw. To jakieś 3% wzrostu w porównaniu do poprzedniego roku. Ceny działek w Krakowie i pod Krakowem do najtańszych nie należą. Planując budowę domu, trzeba mieć na uwadze spory koszt poniesiony na rzecz zakupu gruntu.

Sprawdziliśmy, jakie są ceny najtańszych działek w Krakowie i okolicach. Okazuje się, że w niektórych rejonach można natrafić na atrakcyjną ofertę i zapłacić ok. 150 zł za metr kwadratowy działki o łącznej powierzchni 1 ara. W galerii możecie sprawdzić zdjęcia, ceny i szczegółowe informacje o najtańszych działkach budowlanych pod Krakowem. Zobaczcie!