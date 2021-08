Nie wszystkie wnioski emerytów dotyczące przeliczania emerytur będą miały szansę na pozytywne rozpatrzenie przez ZUS

- Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny tablice średniego dalszego trwania życia są kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytur z tak zwanego nowego systemu - mówi Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS. - Aktualne tablice średniego dalszego trwania życia, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, mają jednak zastosowanie tylko do części świadczeń. Chodzi o emerytury z nowego systemu dla osób, które przejdą na to świadczenie między kwietniem 2021 a marcem przyszłego roku - dodaje.