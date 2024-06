Nocna ewakuacja bloku w Tarnowie. Mieszkańcy musieli opuścić mieszkania w budynku przy ul. Spytki z powodu pożaru. Jedna osoba została ranna

Nocna akcja strażaków przy ul. Spytki z Melsztyna

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło na stanowisko kierowania tarnowskiej PSP o godz. 3.11. Na straż zadzwonił sąsiad lokatorki mieszkania, w którym doszło do pożaru. To on, jako pierwszy próbował gasić ogień i zaalarmował innych mieszkańców bloku.

Sytuacja była poważna. Jak informują strażacy, w mieszkaniu panowało bardzo duże zadymienie. Paliło się łóżko, na którym leżała nieprzytomna kobieta. Miała duże poparzenia na całym ciele. Jej obrażenia były na tyle poważne, że razem z ratownikami w karetce do szpitala pojechał także jeden ze strażaków.