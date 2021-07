Nowoczesne stacje naprawy rowerów stanęły w Gorlicach

Duża stacja, która stanęła przy skateparku to urządzenie, z którego skorzystają zarówno miłośnicy rowerów jak i deskorolki, do których jest specjalny uchwyt. Tutaj wymienisz dętkę, naprawisz usterki i napompujesz koła.

Mniejsza stacja znalazła się przy wejściu do parku, tuż obok ławek i miejsca odpoczynku oraz przy ul. Stawiska, gdzie nawet najmłodsi mogą nauczyć się pierwszych prostych napraw rowerów.

W ramach projektu „No pięknie” wkrótce rozświetlona zostanie także kładka do Parku Miejskiego.

Miasto rozstrzygnęło już przetarg i wybrało wykonawcę podświetlenia pieszej kładki, która połączy ulicę Słowackiego z Parkiem Miejskim w Gorlicach.

- Iluminacja z założenia ma pozwolić na podświetlenie mostu w dowolnej kompozycji kolorystycznej, zarówno w formie statycznej, jak i animacji - tłumaczy burmistrz Rafał Kukla.