Nowodworze. Wypadek motocyklisty i samochodu osobowego na DW 977. Kierowca jednośladu z obrażeniami ciała trafił do szpitala [ZDJĘCIA]

Zderzenia samochodu osobowego z motocyklistą na DW 977 w Nowodworzu

Do zdarzenia doszło przed godziną 11 na skrzyżowaniu z drogą lokalną, w pobliżu stacji paliw. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego wymusił pierwszeństwo na motocykliście. W wyniku zderzenia kierowca jednośladu został ranny. Z urazem ręki oraz miednicy przetransportowano go karetką pogotowia do szpitala.

Tarnowska policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia.