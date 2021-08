Nowy Sącz. Będzie remont ul. Starowiejskiej? Wąska droga promowana przez Google Maps jest w tragicznym stanie [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Ulica Starowiejska w Nowym Sączu to prawdziwy koszmar kierowców. Krótki odcinek jezdni od lat nie był remontowany i jest już w opłakanym stanie. Droga jest mocno uczęszczana niestety nie tylko przez mieszkańców, którzy dojezdżają nią do swoich domów, ale także przez kierowców, chcących ominąć korki przy urzędzie gminy Chełmiec. Oliwy do ognia dolewa Google Maps, który sugeruje przejazd tym odcinkiem w celu skrócenia trasy i czasu podróży. Czy droga w końcu doczeka się remontu?