Nowy Sącz. Festiwal Święto Dzieci Gór w tym roku w zmienionej formule. Jakiej? [ZDJĘCIA]

Jak zapewnia Piotr Gąsienica, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" , pomimo ograniczeń związanych z pandemią, tegoroczna oferta festiwalowa jest niezwykle bogata.

- Sam festiwal będzie się składał z dwóch koncertów - inauguracyjnego, który odbędzie się 18 lipca i finałowego, na który zapraszamy 24 lipca. Na imprezie inauguracyjnej zobaczymy zespoły z całej Polski w tym także z Podhala, Spisza, Orawy, Sądecczyzny oraz zespołu zagraniczne prezentujące swój dorobek w formule online. Natomiast koncert finałowy to na razie niespodzianka, ale zapewniam, że warto udać się tego dnia do amfiteatru - zachęca Piotr Gąsienica.

Choć w tym roku do Polski nie przyjadą zespoły zagraniczne, będą one obecne w formie zdalnej. Ponadto organizatorzy festiwalu przygotowali szereg ciekawych warsztatów skierowanych głównie do dzieci z Nowego Sącza.