Nowy Sącz. Kocie planty juz gotowe. Po rewitalizacji wyglądają pięknie [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, pomysł zagospodarowania Kocich Plant pojawił się już na początku 2020 roku, kiedy to miasto ogłosiło konkurs na projekt dotyczący rewitalizacji m.in. tego zakątka Nowego Sącza. Do urzędu miasta wpłynęło wówczas osiem projektów od różnych architektów, którzy zaprezentowali swoją wizję Placu Krasińskiego.

Przetarg na rewitalizację tzw. Kocich Plant ogłoszony przez miasto pod koniec ubiegłego roku wygrała firma STAR z Żabna.

Zaproponowała ona realizowanie inwestycji za kwotę około półtora miliona złotych brutto, zaś ratusz przeznaczył na ten cel ponad dwa miliony złotych.

- Cieszę się, że to kultowe miejsce odzyska dawny blask. Prace powinny się zakończyć do końca czerwca 2021 roku. To krótki termin realizacji, ale mam nadzieję, że wykonawca sobie poradzi- mówił w kwietniu prezydent Ludomir Handzel.