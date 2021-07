Nowy Sącz. Policja zatrzymała 28-latka. Znaleziono u niego marihuanę, amfetaminę i mefedron

Jak wyjaśnia podkom. Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, do zatrzymania doszło 13 lipca, podczas kontroli drogowej na jednej z ulic Nowego Sącza.

Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli również pieniądze oraz przedmioty, które mogły służyć do porcjowania i rozdrabniania narkotyków.

- 28-latek trafił do policyjnej celi i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji - podsumowuje podkom. Basiaga.