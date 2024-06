Zabytkowy kościół św. Heleny w Nowym Sączu został podpalony! Policjanci zatrzymali 23-latka podejrzanego o podłożenie ognia

Ten pożar wstrząsnął całym miastem. W niedzielę około godz. 5 nad ranem zauważono, że płonie wybudowany w 1686 r. drewniany kościółek Świętej Heleny w Nowym Sączu. Na ratunek zabytkowi oraz jego cennemu wyposażeniu ruszyło aż 17 zastępów strażackich. Blisko 80 strażaków zawodowych, jak i ochotników, robiło co w ich mocy, by ocalić kościół i zabytki. Niestety, co nie strawił ogień, zniszczyła woda użyta do gaszenia pożaru.