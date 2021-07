Nowy Sącz. Policja zatrzymała złodzieja recydywistę. Może spędzić w więzieniu nawet powyżej dziesięciu lat

FLESZ - Co Polacy robili w trakcie pandemii. Naukowcy zbadali nasz styl życia

39-latek został przewieziony do sądeckiej komendy, zaś w toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna na sumieniu ma jeszcze jedną kradzież.

- Nieznany wówczas sprawca po zdjęciu elektronicznego zabezpieczenia ukradł konsole do gier. Gdy tylko pracownicy zorientowali się, że ze sklepowej półki zginął wartościowy sprzęt, poinformowali o tym fakcie policjantów - mówi.

Jak wyjaśnia podkom. Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, do pierwszej kradzieży doszło 21 lipca w jednym z sądeckich marketów.

Miał na sumieniu także inną kradzież

- Okazało się, że sądeczanin po dokonaniu pierwszej kradzieży odczekał kilka dni i wrócił do tego samego sklepu, aby prawdopodobnie skompletować zestaw do konsoli. Tym razem jego łupem padły dwa pady do konsoli - wylicza podkom. Basiaga-

39-latek i tym razem działał podobnie, wszedł do sklepu, podszedł do sklepowej półki, zdjął zabezpieczenia elektroniczne z pudełek, po czym wyszedł ze sklepu, nie płacąc za towar.

28 lipca, na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego, złodziej usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi do 10 lat więzienia, ale sąd może orzec wyższy wymiar kary z uwagi na to, że mężczyzna popełnił je w warunkach recydywy.