Nowy Sącz. Pracownicy sądeckiego sanepidu są na skraju wytrzymałości, pracują dzień i noc. Petenci są rozgoryczeni i winią system

Od początku pandemii koronawirusa pracownicy inspekcji sanitarnej w Nowym Sączu pracują na pełnych obrotach. Są przemęczeni i często bezsilni ponieważ niewiele od nich zależy. W stacji w Nowym Sączu pracują 54 osoby, wszyscy teraz walczą z koronawirusem. W mieście i powiecie nowosądeckim jest około tysiąc aktywnych przypadków zakażenia. Około pięć tys. osób przebywa na kwarantannie co oznacza, że jeden pracownik sanepidu ma pod nadzorem średnio sto osób. Ponad to inspektorzy odbierają dziennie blisko 500 telefonów.

Pracownicy chcą pomóc każdemu. Odbierają telefony średnio co minutę-dwie i jak wspólnie przyznają, muszą być często lekarzami, czy psychoanalitykami, lecz nie do tego zostali oddelegowani.

- Wszystkim wydaje się, że jak ludzie są pozamykani w domach, to wszystko spoczywa na barkach inspekcji sanitarnej. A tak nie jest. Nie jesteśmy lekarzami i nie leczymy ludzi. Nie mamy takich uprawnień - mówi Beata Wójciak w rozmowie z dziennikarzem TVN24.

Pracownicy zmagają się z codziennym hejtem i oskarżeniami, mimo że oddają całe serce swojej pracy. Skuteczność pracy sanepidu nie zależy tylko od jego pracowników. Problemem są też niepełne informacje, które trafiają do inspekcji sanitarnej w Nowym Sączu, często brakuje kontaktu do osób, które otrzymały pozytywny wynik. Testy na obecność koronawirusa zlecają także szpitale, bądź są one wykonywane prywatnie. To sanepid w dochodzeniu musi ustalić z kim kontaktował się zakażony.

- W pierwszej kolejności odzywamy się do laboratorium, jeśli nie mamy danych kontaktowych do osoby zakażonej, jeśli nie ma możliwości to pozostaje policja - mówi Mateusz Wójcik, dyrektor sądeckiego sanepidu i tłumaczy, że coraz częściej się zdarza, że osoby nie podają kontaktu, co bardzo utrudnia pracę inspektorów i rozwleka tę pracę. - My powinniśmy podjąć działania najszybciej jak się da - podkreśla. Tymczasem znalezienie kontaktu do zakażonych zajmuje nawet dwa dni.