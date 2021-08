Nowy Sącz. Remont ul. Młyńskiej. Usunięto nawierzchnię [ZDJĘCIA]

Jak już informowaliśmy, remont ul.Młyńskiej będzie prowadzony etapami. Następnym w kolejności będzie remont nawierzchni od ulicy Śniadeckich do wjazdu do szpitala (po uzgodnieniach ze szpitalem i Sądeckim Pogotowiem Ratunkowym), obok nowego pawilonu ginekologiczno-położniczego. Podsumowaniem inwestycji będzie przebudowa kolizyjnego ronda przy nowym stadionie Sandecji. Zakończenie prac ma nastąpić przed Wigilią br. Jak podkreśla prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel będzie to przysłowiowa „wisienka na torcie”.

Koszt inwestycji ma wynieść ponad 7 mln. 700 tys. zł z czego połowię dofinansuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.