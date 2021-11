Nowy Sącz. Starsza kobieta straciła 130 tys. złotych. Przez telefon usłyszała głos: „babciu błagam o pomoc”

FLESZ - Wyższe stopy procentowe , co to oznacza?

Do oszustwa doszło w poniedziałek, 8 listopada.

- Tego dnia, przed południem, na telefon starszej mieszkanki Nowego Sącza zadzwoniła kobieta, która płacząc do słuchawki, mówiła do niej „babciu” i błagała o pomoc. Telefon za chwilę przejęła druga kobieta, która przedstawiła się jako policjantka. Przekazała, że wnuczka starszej pani spowodowała wypadek śmiertelny za co grozi jej więzienie i by go uniknąć musi wpłacić ustaloną z prokuratorem kwotę 240 tys. złotych dla rodziny zmarłej – informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Zdenerwowana starsza pani przekazała, że nie ma tyle pieniędzy. Rozmówczyni kazała jej zebrać całą sumę, nie rozłączać się i z nikim nie kontaktować. Seniorka przygotowała 130 tys. złotych. Została poinstruowana, aby spakować pieniądze razem z ubraniami do torby podróżnej i przekazać ją „człowiekowi z policji”, który miał się do niej zgłosić. Dodatkowo seniorka miała mu także przekazać 1 tys. złotych. Zmanipulowana sądeczanka postąpiła zgodnie z poleceniami i przekazała pieniądze. Kiedy po pewnym czasie do domu wrócił mąż kobiety i skontaktował się z wnuczką, okazało się, że ta jest bezpieczna i nie spowodowała żadnego wypadku. Wówczas seniorka zorientowała się, że padła ofiarą oszustów i szybko poinformowała sądecką Policję.



- Sądeccy kryminalni natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli działania, by ustalić i zatrzymać sprawców tego przestępstwa. Zebrane informacje pozwoliły na zatrzymanie dwóch młodych osób – 18-letniego mężczyzny, który odebrał torbę od seniorki i przewiózł ją dalej w umówione miejsce, a także 17-letniej kobiety, która mu towarzyszyła. Obecnie, sądeccy kryminalni prowadzą dalsze czynności i weryfikują ich rolę w tej sprawie – dodaje rzeczniczka.