Nowy Sącz. Trzech nastolatków pobiło i okradło 79-latka. Grozi im do 12 lat więzienia

20 lipca kilka minut przed godziną 17, 79-letni mieszkaniec Nowego Sącza, który przebywał wówczas przy swoim garażu, usłyszał odgłosy kamieni uderzających o blachę i poczuł, jak kilka trafiło również w niego.

- Po chwili mężczyzna zobaczył trzech młodych mężczyzn, którzy zbliżali się, krzycząc i wyzywając go. Widząc to, senior chciał się schronić w garażu, ale sprawcy odepchnęli skrzydło drzwiowe i weszli za nim do środka. Tam zaczęli szarpać 79-latka oraz uderzać go pięściami i kopać. Kiedy jeden z agresorów zauważył odłożoną na półce torbę „listonoszkę”, w której znajdowały się m.in. dokumenty, pieniądze i rzeczy osobiste, wyrzucił ją z garażu. Na prośbę, by ją oddali jeden z napastników chciał uderzyć go młotkiem. Po napadzie młodzi mężczyźni wybiegli, zabrali torbę i uciekli, odpychając jej właściciela. Poszkodowany stracił mienie o wartości około 600 złotych – informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.