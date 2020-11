Nowy Sącz wypadek. Na ul. Lwowskiej zderzyły się trzy auta. Były utrudnienia w ruchu

Strajk Kobiet w Krakowie. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził... atrapą pistoletu. "Zdenerwował się blokadą drogi"

Krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który groził dwóm osobom atrapą pistoletu. 55-latek do wszystkiego się przyznał. Tłumaczył, że zdenerwował się blokadą drogi i hałasem klaksonów. Do zdarzenia doszło w momencie, gdy w Krakowie trwał protest samochodowy w ramach Strajku Kobiet. Jak się jednak okazało, osoby, którym groził mężczyzna, nawet nie brały w nim udziału. Po prostu utknęły w korku, spowodowanym blokadą dróg. Początkowo były podejrzenia, że broń jest prawdziwa. Okazało się jednak, że to atrapa.