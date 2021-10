Nowy Sącz. Związał ekspedientkę taśmą i groził jej rozbitą butelką. Ze sklepu wyszedł z torbą pieniędzy i papierosów

Do napadu doszło w piątek 22 października około godziny 22:20 w jednym ze sklepów w Nowym Sączu. Sprawca wszedł do sklepu i grożąc ekspedientce rozbitą butelką, zażądał wydania pieniędzy oraz spakowania do toreb wszystkich papierosów. Gdy je otrzymał, skrępował kobietę taśmą samoprzylepną i uciekł w nieznanym kierunku.

- Kiedy pracownica oswobodziła się, szybko poinformowała sądecką policję. Po otrzymanym zgłoszeniu na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy ustalili rysopis sprawcy i natychmiast rozpoczęli jego poszukiwania. Kilka patroli umundurowanych i operacyjnych sprawdzało ulice i podwórka w pobliżu miejsca zdarzenia. Dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego przez kryminalnych tożsamość napastnika została szybko ustalona, a jego zatrzymanie było tylko kwestią czasu - mówi kom. Justyna Basiaga, Oficer Prasowy KMP w Nowym Sączu.