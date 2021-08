Olkusz. Progi zwalniające na świeżo wyremontowanej ulicy Nullo do poprawy. Są za wysokie! [ZDJĘCIA]

- Bieżąca kontrola trwających prac wykazała, że wykonane spowalniacze są za wysokie, dlatego wykonawca został zobowiązany do ich obniżenia - informuje Michał Latos, Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. - Korekty inwestycji dokonywane są przed jej odbiorem, dlatego wykonywane są na koszt wykonawcy. Odbierając inwestycję chcemy mieć pewność, że wszystkie jej elementy zostały wykonane właściwie. Wykonawca udzielił co prawda 8-letniej gwarancji, jednak jeżeli możemy poprawić pewne niedociągnięcia przed zakończeniem inwestycji, to jest oczywistym, że tak należy zrobić - dodaje.