Ostrzeżenie IMGW dla Małopolski. Uwaga na silny deszcz z burzami. Możliwy też grad

Ostrzeżenie IMGW dla Małopolski: deszcze i burze

W czwartek nad Małopolską mogą przejść groźne burze. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów od 40 mm do 60 mm, miejscami do 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, które wystąpią głównie w ciągu dnia. Możliwy jest grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.