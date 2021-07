Ostrzeżenie IMGW na niedzielę 11 lipca przed burzami z gradem w Krakowie i Małopolsce

Burzom, które mogą przejść nad Krakowem i całą Małopolską, będą miejscami towarzyszyć intensywne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami będzie padać również grad.

W miejscu występowania burz mogą wystąpić gwałtowne wzrosty wód i podtopienia. Szczególnie silne burze spodziewane są na południu Małopolski.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW dotyczą województw: małopolskiego, lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz części Dolnego Śląska.

W najbliższych dniach spodziewany jest powrót upałów, na termometrach zobaczymy ponad 30 st. C.