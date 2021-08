Pela - niezwykły koński terapeuta potrzebuje pieniędzy na leki i nowy boks. Trwa zbiórka

Link do zbiórki znajdziecie Państwo tutaj: Prosimy was o pomoc w ratowaniu jednego z dwóch naszych koni do hipoterapii.

Pelargonia zwana również pieszczotliwie Pelą od czterech lat wspólnie z drugim koniem - Gągiem, pracuje z Podopiecznymi Fundacji Pełnej Życia. W trakcie codziennych zajęć hipoterapii zwierzęta pokornie noszą na swoich grzbietach niepełnosprawne dzieci i młodzież, pomagając im odzyskać i poprawić sprawność ruchową.

Miesiąc temu, Pelę dopadła choroba kopyt zwana ochwat, która wykluczyła ją z zajęć. Gdy leczenie zaczęło przynosić dobre efekty i wydawało się, że powoli Pela wraca do zdrowia, nasiliły się problemy z oddychaniem, a stan konia znacznie się pogorszył. Powodem, jak się okazało, była silna alergia na pleśń, wilgoć i kurz znajdujące się w obecnym boksie, które ostatecznie doprowadziły do przewlekłych stanów chorobowych.