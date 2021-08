"Piątek 13", czyli międzynarodowy dzień pecha z przymrużeniem oka [MEMY] Marcin Banasik

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie można przyjąć, że ostatnich kilkanaście miesięcy było jednym wielkim "piątkiem 13". Aż strach pomyśleć, co w tak pechowych czasach może się przydarzyć. Nie ma jednak co ulegać wierze w zabobony, które przynosi ten wyjątkowy dzień. Zapraszamy do galerii memów, które pozwolą spojrzeć na pecha nieco z dystansu. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.