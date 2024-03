Piękne kartki na Dzień Mężczyzny 2024: życzenia dla chłopaka, męża, kolegi. Do wysłania SMS-em, na Facebook i Messenger. Darmowe pobieranie Redakcja Kraków

DZIEŃ MĘŻCZYZNYZ okazji Twego Święta życzę Ci:- Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej,Ciastek - tylko tych najsłodszychSamochodów - tylko tych najszybszychZabaw - tylko najweselszychPrzygód - tylko najciekawszych... i butów - takich, co najlżejszew których wszędzie mógłbyś dotrzeć! pixabay.com Zobacz galerię (16 zdjęć)

10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzny. U nas znajdziesz kartki z życzeniami, które możesz wysłać chłopakowi, mężowi, bratu i koledze z pracy. Taką kartkę online wystarczy pobrać wraz z dołączonymi do niej życzeniami i wysłać w formie SMS, e-maila czy wiadomości na Facebooku. "Od kogo dla kogo, co komu do tego. Serce będzie wiedziało od kogo dostało. Wszystkiego dobrego w Dniu Mężczyzn."