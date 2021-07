Pielgrzymka Krakowska. Podczas wędrówki na Jasną Górę pątnicy umacniają swoją wiarę i ducha

Nowym przewodnikiem Wspólnoty VI Skawiński Czernichowskiej jest ks. Rafał Wierzbiak, który kapłanem jest od 17 lat.

- Pochodzę spod Babiej Góry. Do naszej Matuchny w Częstochowie pielgrzymowałem już 20 razy. Z wędrówką na Jasną Górę jest takie „ryzyko”, że uzależnia od siebie. Podczas wędrówek usłyszałem wiele historii z życia pielgrzymów i pielgrzymek, które mnie ubogacały i dawały siłę do dalszego działania – mówi ks. Rafał Wierzbiak.

Duchowny podkreśla to, że kapłani są na pierwszej linii frontu tego strasznego, pogmatwanego świata.

- Idziemy do ludzi, do tych dobrych i tych pogubionych, gdzie odbieramy również ataki na Kościół. Dzisiaj niestety ataki są prawie z każdej strony. Dlatego my kapłani potrzebujemy dzisiaj wsparcia duchowego i modlitewnego. Wiara daje mi tę podporę, że idąc bardzo często pod prąd czynię dobrze i nie boję się gdyż „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” - dodaje kapłan.