Pierwsza premiera sezonu w Starym Teatrze: "Trąbka do słuchania" Agnieszki Glińskiej Anna Piątkowska

12.05.2021 krakow,ul. starowislana 21, teatr stary scena kameralna, konferencja prasowanz fot. andrzej banas / polska press Andrzej Banas

„Co się stanie, gdy ktoś podaruje nam trąbkę do słuchania? Jeśli zdecydujesz się na przeżycie (czyli świadome przeżywanie, które jest jednocześnie drogą ku życiu) zaprowadzą cię one do miejsca, w którym spotkasz się z samą sobą” – mówi Marta Konarzewska , która wespół z Agnieszką Glińską dokonała adaptacji powieści Leonory Carrington „Trąbka do słuchania” na scenę Starego Teatru. Premiera spektaklu spektaklu 27 listopada.