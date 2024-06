Pierwszy krok "Pasów" w nowy sezon. W Rącznej w okrojonym składzie

Z boku przyglądał się zajęciom kontuzjowany Kacper Śmiglewski, który może za dwa miesiące wróci do zajęć. Nie było Mathiasa Hebo Rasmussena, który nie wiadomo, czy będzie zawodnikiem „Pasów”- z końcem czerwca wygasa jego kontrakt, a obecnie w Danii przechodzi rehabilitację.

- Na razie nie ma nikogo na testach – mówi trener Dawid Kroczek. - Jesteśmy w swoim gronie. Pierwszy tydzień zawsze jest wprowadzający, były badania medyczne, w środę i czwartek będą kolejne. Pierwszy tydzień zakończymy grą wewnętrzną. Pracujemy cały czas nad transferami. Jeśli rozmowy pójdą po naszej myśli to pod koniec tego tygodnia, może na początku przyszłego zobaczymy kogoś nowego. Razem odpowiadamy za dział skautingu, pracuje nad tym grupa ludzi, natomiast finansach decyduje dyrektor skautingu i prezes klubu. Jeśli chodzi o potencjał sportowy to moja ocena jest nieodłączna, chodzi o to, by zawodnik pasował pod model gry. Musimy iść razem w jednym kierunku.