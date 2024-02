Płace w Krakowie: w których branżach zarabia się najlepiej, a w których najgorzej? Oto dane GUS

Do najgorzej wynagradzanych branż w Krakowie do tej pory rok w rok należało szkolnictwo. Sytuacja płacowa w tej branży uległa jednak (niewielkiej) poprawie. Obecnie na samym dole listy płac znajdują się sponiewierane przez pandemię gastronomia, hotelarstwo i turystyka.

W których branżach wynagrodzenie rośnie najszybciej?

Ekonomiści PKO BP oceniają jednocześnie, że wyraźnie spowolniła natomiast dynamika wynagrodzenia w transporcie, do 6,3 proc. r/r. "Dotychczas była to jedna z branż charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wzrostami płac (średnio o 15,4 proc. w 2023 vs 11,9 proc. w sektorze przedsiębiorstw) w związku z trudnościami w pozyskiwaniu pracowników i czynnikami regulacyjnymi (m.in. Pakiet mobilności). Wciąż relatywnie niska dynamika płac dotyczyła budownictwa (6,3 proc. r/r).

Eksperci poinformowali też, że spodziewają się dalszego wzrostu płac także w 2024 roku. Jako jego przyczyny wymieniono podwyżki wynagrodzeń w sektorze publicznym, oraz podniesienie płacy minimalnej.