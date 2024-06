Plebiscyt MISTRZOWIE MOTORYZACJI rozstrzygnięty. Poznaliśmy laureatów. Oto najlepsi w województwie małopolskim

Poniżej możecie poznać listę laureatów dla każdej z nich, a do poszczególnych kategorii przejdziecie korzystając z poniższego spisu treści.

W tegorocznym plebiscycie kandydaci do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji walczyli w następujących kategoriach:

Mechanik Roku

Pierwsze miejsce w województwie małopolskim zajął Robert Wrona. Reprezentuje on swoją firmę Auto Serwis Wrona z miejscowości Groń. Pokonał Pawła Madeję z własnej firmy Madeja Auto Service w Polance Wielkiej (drugie miejsce w województwie) oraz reprezentującego swoją działalność Dawida Tudaja z TuDajAuto Elektro - Mechanika Pojazdowa w miejscowości Wielogłowy.

Warsztat Samochodowy Roku

Instruktor Jazdy Roku

Szkoła Jazdy Roku

Kierowca Roku

Firma Transportowa Roku

Auto Detailing Roku

Pierwsze miejsce w województwie małopolskim zajęła firma Auto Gamma z Krakowa. To laureat nagrody z 2023 roku na najlepsze studio detailingowe w Małopolsce. Wiodąca marka kosmetyków i akcesoriów do detailingu i regeneracji reflektorów. Dalej znalazła się firma HotPoint PPF & Detailing z Krakowa. Jak żartują: "kochani, pamiętajcie że życie nie jest idealne ale lakier waszego samochodu może taki być" (drugie miejsce w województwie), a trzecie miejsce w województwie zajęła firma Diamond Car z Jerzmanowic. Jak mówi jej właściciel: "motoryzacja to moja pasja, w której się spełniam".