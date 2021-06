Pod Tarnowem lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pilnej pomocy potrzebowali osoba niepełnosprawna i noworodek [ZDJĘCIA] Paweł Chwał

Dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lądowały we wtorek (29 czerwca) niemal w tym samym czasie koło Tarnowa. W jednym przypadku karetka nie mogła dotrzeć do chorego z powodu remontu drogi, w drugim trzeba było pilnie przetransportować reanimowanego noworodka do szpitala w Tarnowie.