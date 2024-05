Pod Tarnowem w błocie ugrzęzła karetka pogotowia. Z pomocą przyszli strażacy z Siedlisk, wystarczyła siła ich rąk!

Karetkę pogotowia, która stacjonuje w Tuchowie, zadysponowano w niedzielę 26.05.2024 do Siedlisk, jednak ok. godz. 7.30 pojazd utknął w grząskim terenie. Ratownicy medyczni nie byli w stanie samodzielnie go wyciągnąć. Do pomocy skierowano jeden zastęp strażaków z OSP KSRG Siedliska.