Pogoda na piątek, 1 października. Będzie pochmurnie i dość chłodno. Weekend może być pogodniejszy i cieplejszy

W kolejnych dniach od zachodu napierać ma potężny wir niżowy, który na weekend zaciągnie z południa ciepłe i łagodne masy powietrza, więc temperatura przekroczy 20 stopni.

Sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę będzie pogodnie, tylko na północnym zachodzie kraju wystąpi więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.