Pogoda na piątek, 19 listopada. Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami

Pogoda w piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Pojawią się także opady deszczu o sumie do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy mogą osiągać ponad 80 km/h.